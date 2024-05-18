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Журналисты издания El Pais считают, что киевские власти вынуждены проводить усиленную мобилизацию, так как моральный дух жителей Украины находится на низком уровне, сообщает Lenta.ru .

«К нехватке оружия, от которой страдает Украина, следует добавить трудности Киева с поиском свежих военных», — говорится в публикации.

В статье отметили, что это стало причиной усталости и ослабления морального духа украинцев, из-за которого Киев вынужден усиливать мобилизацию.

Журналисты признают, что военная помощь США, срочно отправленная Украине, позволила временно стабилизировать линию боевого соприкосновения в Харьковской области, однако не исключают «его медленный крах».

Авторы статьи добавили, что из-за мощи российского наступления украинский президент приостановил международное турне и поехал в Харьков, где лично увидел огромные трудности ВСУ.

Ранее украинский лидер заявил, что Россия сделала только первый свой шаг, продвигаясь под Харьковом. Зеленский предположил, что наступление российских войск «может состоять из нескольких волн».