Зеленский: продвижение России под Харьковом стало только первым шагом

Россия сделала только первый свой шаг, продвигаясь под Харьковом, заявил украинский президент Владимир Зеленский, пишет РИА Новости .

Глава государства в интервью AFP заявил, что ВСУ не хватает систем противовоздушной обороны и личного состава. Он предположил, что наступление российских войск «может состоять из нескольких волн». Под Харьковом могла быть только первая.

Киев, по словам Зеленского, имеет лишь 25% от нужных ему средств ПВО. Чтобы предотвратить превосходство России в воздухе Украине также требуются до 130 современных самолетов.

Украинский президент, как отмечают авторы статьи, сделал «редкое признание». Он заявил, что армии страны требуется больше людей, чтобы осуществлять ротацию и поднимать боевой дух. Большое число бригад, по словам лидера, «пустует».