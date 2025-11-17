Стали известны победители выставки собак «Евразия-2025»

В Подмосковье завершилась выставка собак «Евразия-2025». На ней состоялось грандиозное шоу, где развернулась борьба среди более чем 9 тыс. четвероногих участников. Посетители смогли полюбоваться как хорошо знакомыми и обожаемыми корги, доберманами, кинг чарльз спаниелями, так и редчайшими породами, например, кисю из Японии, мощным преса канарио с Канарских островов и изящными древними слюги. Победителей выбирало сильнейшее международное жюри из 15 стран.

Первый день выставки

В 40 породных рингах конкурсанты соревновались за возможность продемонстрировать себя на главном ринге в Best in show (лучшая собака выставки).

Победителями национальной выставки собак всех пород «Евразия. Кубок президента РКФ 2025» под судейством Владимира Александрова (Россия) в первый день стали: 1 место — афганская борзая (владелец: R.Jesik & A.Beliaevskaia & I.Osipova), 2 место — португальская водяная собака (владелец: Yu.Kireenok), 3 место — такса миниатюрная ж-ш (владелец: E.Nesterova & O.Chebotarevskaya).

Присутствующие на выставке поддерживали участников конкурса юных хендлеров, активно болели за понравившиеся пары на чемпионате по танцам с собаками, участвовали в мастер-классах и викторинах, выбирали товары для животных и знакомились с богатым разнообразием пород.

«Собака на работе»

В течение двух дней работы выставки на интерактивном стенде «Собака на работе» можно было узнать, как работают ездовые собаки хаски, как тренируют собак-поводырей в учебно-кинологическом центре «Собаки-помощники», послушать познавательную лекцию от Музея космонавтики о роли собак в освоении космоса, познакомиться с собаками-спасателями добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» и увидеть настоящих ищеек ценных деликатесов — трюфелей.

Гости и участники узнали об особенностях работы собак, обеспечивающих безопасность в аэропортах, занимающихся пастушьей службой, помогающих взрослым и детям с особенностями развития. Также можно было узнать, чем полезен фитнес вместе с собакой, и познакомиться с настоящим псом-блогером Норд Боссом. Этот французский бульдог виртуозно освоил скейтборд и покорил сердца пользователей в социальных сетях.

2026 — год русского охотничьего спаниеля

2025 год по решению РКФ был посвящен русской псовой борзой и восточноевропейской овчарке. В их честь состоялись монопородные выставки, где были представлены лучшие представители этих известных российских пород. Президент РКФ Владимир Голубев поделился, что 2026 год будет объявлен годом русского охотничьего спаниеля.

Второй день выставки

Второй день начался с показательных выступлений спортивных дисциплин с участием собак: зрители смогли ознакомиться с такими направлениями, как трейббол, фрисби-фристайл, хуперс, мондьоринг, пастушья служба.

В рамках конкурса «Юный хендлер» участники в возрасте от 9 до 17 лет продемонстрировали свое мастерство в презентации собак. В нем приняли участие более 140 юных хендлеров из различных регионов России, а также из Белоруссии и Казахстана. Победительницей стала Дарина Какунина из Санкт-Петербурга (15 лет) со своей собакой породы самоед.

Голубев объявил о новом проекте федерации — создании в стране всероссийского культурно-просветительского центра РКФ «Переделкино». Выбор места не случаен: центр будет расположен на бывшей даче Александра Фадеева, автора романа «Молодая гвардия», что символично и задает основное направление деятельности центра. Это будет полноценная школа юного кинолога: лекции, семинары, мастер-классы, встречи с интересными людьми, литературные чтения, творческие конкурсы, занятия иностранными языками и богатая библиотека — пространство для общения и саморазвития.

Победителями национальной выставки собак всех пород «Евразия. Кубок СНГ 2025» под экспертным руководством Рафаэля Мало Алькрудо (Испания) во второй день стали: 1 место — ризеншнауцер черный (владелец: O.Seliverstova), 2 место — фараонова собака (владелец: D.Rodriguez Parra), 3 место — афганская борзая (владелец: R.Jesik & A.Beliaevskaia & I.Osipova).

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.