Стала известна дата презентации нового iPhone 16

Презентация смартфонов новой линейки iPhone 16 от американской компании Apple состоится в середине сентября. Предположительно, она состоится через неделю после празднования Дня труда в США, сообщает Lenta.ru .

Как пишет американское издание 9to5Mac, в текущем году презентация «яблочных» устройств состоится 10 сентября. При этом предзаказы Apple откроют 13 сентября. Таким образом, счастливым обладателем нового гаджета можно стать уже 20 сентября.

В статье отметили, что в прошлом году презентация Apple состоялась 12 сентября, в 2022 году — 7 сентября, а в 2021 — 14 сентября. Американская корпорация ориентируется на национальный праздник День труда, который отмечают в США в первый понедельник сентября.

Из материала следует, что в текущем году День труда в Соединенных Штатах отметят в понедельник, 2 сентября. Большинство американцев всю неделю будут находиться в отпуске, поэтому презентация должна состояться 10 сентября.

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