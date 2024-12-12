США заключили контракт в 1 млрд долларов на обслуживание F-16

Соединенные Штаты заключили контракт на сумму почти 1 млрд долларов на обслуживание истребителей F-16 для иностранных заказчиков, сообщает RT.

Компания Leidos Inc. из Вирджинии получила контракт на сумму 987 млн долларов для поддержки иностранной военной продажи F-16.

По условиям контракта, подрядчик должен выполнить работы до 2034 года.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о новом пакете военной помощи для Киева на сумму 725 миллионов долларов, в то время как общее финансирование, выделенное администрацией американского президента Джо Байдена на эти цели, достигло 62 миллиарда долларов.