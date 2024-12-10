Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о новом пакете военной помощи для Киева на сумму 725 миллионов долларов, в то время как общее финансирование, выделенное администрацией американского президента Джо Байдена на эти цели, достигло 62 миллиарда долларов. Эта поддержка стала источником дохода для американских частных военных компаний, сообщает RT .

Согласно информации издания, несколько частных военных компаний получили контракты на сопровождение ВСУ в конфликте против России. В рамках контрактов с Пентагоном и Госдепом США, а также с канадскими компаниями, эти структуры занимаются охраной стратегически важных объектов на территории Украины, разминированием, разведывательной деятельностью и обучением солдат ВСУ по артиллерийской стрельбе. Кроме того, они осуществляют техническое обслуживание истребителей F-16 и готовят экипажи для их эксплуатации.

Три месяца спустя после начала специальной военной операции, в мае 2022 года, в Киеве был открыт филиал одной из крупнейших частных военных компаний в мире — Triple Canopy. Эта компания была основана бывшими американскими спецназовцами в 2003 году, в год начала интервенции США в Ирак. Triple Canopy вошла в число организаций, которым Пентагон поручил обеспечение безопасности Временной коалиционной администрации — оккупационного органа в Ираке. Это сотрудничество принесло компании 6 миллиардов долларов от государственных контрактов США.

Как сообщает сама организация, в ее рядах трудятся в основном люди, имеющие опыт службы в армии и правоохранительных органах. Существует мнение, что именно Triple Canopy смогла захватить часть контрактов своего конкурента, крупнейшей американской частной военной компании Blackwater, которая была вынуждена покинуть Ирак после трагического происшествия, когда ее сотрудники расстреляли 17 мирных жителей на площади Нисур в Багдаде в 2007 году.

Основной целью украинского отделения американской частной военной компании является «деятельность частных охранных служб» и «обслуживание систем безопасности». Украинским подразделением Triple Canopy руководит Александр Дмитриевич Бевзюк, который является солдатом 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины (3-я ОШБр). Эта бригада была создана на базе отряда, сформированного из членов запрещенной в России экстремистской группировки «Азов»*.

В феврале ее срочно направили для укрепления обороны Авдеевки, однако спустя несколько дней город был занят противником. Бевзюк описывает свою военную профессию как «бизнес-аналитик». По информации из его профиля на LinkedIn, он возглавляет внедрение в своем подразделении автоматизационных технологий для повышения продуктивности и уменьшения доли ручного труда.

* Организация признана террористической и запрещена в РФ.