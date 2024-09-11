США выделят Киеву более 700 млн долларов на энергетику, гумпомощь и разминирование

сегодня в 22:25

Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что власти США выделят Украине финансирование в размере более 700 млн долларов, которые будут направлены на разминирование, гуманитарную помощь и восстановление энергетической системы страны, сообщает ТАСС .

«Сегодня мы выделяем 325 млн долларов нового финансирования, чтобы помочь восстановить энергетику и электросеть Украины», — сказал Блинкен на пресс-конференции с главами МИД Великобритании и Украины Дэвидом Лэмми и Андреем Сибигой в Киеве.

Он также объявил о выделении бывшей советской республике 290 млн долларов для обеспечения едой, питьевой водой и медикаментами миллионов украинцев.

Госсекретарь США добавил, что для разминирования территорий Вашингтон дополнительно выделяет Киеву еще 102 млн долларов.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Запад, скорее всего, уже принял решение разрешить Украине наносить удары дальнобойными ракетами по российской территории.