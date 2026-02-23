США передали Мексике развединформацию для убийства лидера наркокартеля

Власти США поделились с коллегами в Мексике разведывательной информацией, благодаря которой те убили лидера наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) Рубена Осегеру Сервантеса по кличке Эль Менчо. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, сообщает ТАСС .

Она отметила, что Эль Менчо был наркобароном. Спецслужбы Соединенных Штатов и Мексики считали преступника одним из основных контрабандистов опиоида фентанила.

Во время операции был убит не только Эль Менчо, но и три участника картеля. Двоих человек задержали. Трое были ранены.

После убийства Эль Менчо в штате Халиско и других регионах Мексики начались беспорядки. Посольство России посоветовало гражданам РФ не ездить в регион, где орудует CJNG.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.