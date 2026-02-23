Посольство порекомендовало россиянам временно не ездить в Халиско в Мексике

Из-за беспорядков, которые начались в мексиканском штате Халиско после убийства главы наркокартеля «Новое поколение Халиско», россиянам рекомендуется не ездить в регион. Об этом сообщает пресс-служба посольства России в Мексике.

Людям, находящимся в штате Халиско, посоветовали принять меры личной безопасности. Им нужно избегать мест массового скопления людей и объектов вероятного нападения. Также им посоветовали не выходить на улицу.

Посольство посоветовало следить за официальной информацией от правительства и следовать рекомендациям.

Министерство обороны Мексики 22 февраля убило наркобарона Немесио Осегеру Сервантеса. Его знали, как Эль Менчо. Мужчина создал и руководил наркокартелем «Новое поколение Халиско» (CJNG). После этого в ряде штатов в Мексике начались многочисленные столкновения между правительственными силами и боевиками картеля.

