США начали военную операцию в Эквадоре

Отмечается, что цель операции — устранение угрозу со стороны организаций, признанных террористическими в государстве.

«Вместе мы предпринимаем решительные действия для противостояния наркотеррористам, которые на протяжении долгого времени сеют террор, насилие и коррупцию среди граждан всего полушария», — отметил командующий Южным командованием вооруженных сил Эквадора генерал Фрэнсис Л. Донован.

Ранее политолог Александр Степанов заявил, что США используют борьбу с наркокартелями в Латинской Америке как инструмент политического давления, а не как реальную цель.

Степанов отметил, что США применяют избирательный подход к борьбе с наркотрафиком из Латинской Америки. По его словам, несмотря на военное присутствие США в Эквадоре, этот порт остается крупнейшим транзитным узлом для наркокартелей.

