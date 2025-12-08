Срывы и авралы: психолог предостерег от отсутствия отдыха перед Новым годом

«Мы с довольно раннего детства приучены игнорировать сигналы и от организма, и от психики: мы же можем потерпеть. Конечно, умение выдерживать нагрузку — психическую и физическую, — важно. Наш организм вполне на это рассчитан. Но часто мы перегибаем палку и переистощаемся», — пояснил доктор.

Кудряшов отмечает, что современные люди склонны игнорировать сигналы своего тела, будь то проблемы со сном или питанием, головные боли и прочее. Вместо этого неприятные ощущения часто подавляются обезболивающими препаратами и другими лекарствами, отодвигая истинную причину. Однако подобные симптомы часто указывают на растущее физическое и эмоциональное напряжение.

В идеале они должны побуждать человека отдохнуть и расслабиться, но в большинстве случаев их просто игнорируют, продолжая работать в обычном режиме.

