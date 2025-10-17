Срок явки в военкомат по электронной повестке составит не более 30 дней

Срок явки призывников в военкомат по электронной повестке будет ограничен 30 днями. Комитет Госдумы по обороне одобрил эти поправки ко второму чтению законопроекта о круглогодичном призыве, сообщает ТАСС .

Документ был внесен на рассмотрение 22 июля председателем комитета ГД по обороне Андреем Картаполовым и его первым заместителем Андреем Красовым. Законопроект был принят в I чтении в сентябре.

Проект предлагает внести изменения в статью 7.1 закона «О воинской обязанности и военной службе». В нее хотят добавить положение о том, что срок явки в военкомат по электронной повестке будет не более 30 дней со дня ее размещения в реестре.

Также из поправок следует, что призывная комиссия сможет выдать отсрочку или освободить от призыва без личного присутствия призывника.

Ранее стало известно, что большому количеству призывников запретили покидать РФ. Это связано с полноценным запуском реестра электронных повесток.

