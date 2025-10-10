Мужчинам запрещают покидать Россию из-за повесток в электронном реестре

Большому количеству россиян запретили покидать РФ. Это связано с полноценным запуском реестра электронных повесток, ограничения затрагивают всех, кто их получил, сообщает Baza .

Такие документы рассылают как в Москве, так и в регионах РФ. Уведомление на «Госуслуги» отправляют примерно в 06:00. Сразу после этого накладывается ограничение на выезд из РФ. Избавиться от него можно лишь посетив военкомат.

Пытаться «не увидеть» повестку бессмысленно. Через 27 суток против призывника будут введены запрет на управление машиной, отмена самозанятости, блокировка действий с имуществом, запрет на открытие индивидуального предпринимательства и отказ в выдаче кредитов. Такие санкции последуют даже в случае, если человек «не открывал» документ. Повестка считается врученной через неделю с момента размещения в электронном реестре.

Осенний призыв в России идет с 1 октября по 31 декабря. До этого начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгений Бурдинский заявлял, что в Москве, Сахалинской, Рязанской областях и Республике Марий Эл будут отправляться исключительно электронные повестки.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.