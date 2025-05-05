Мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту РФ Владимиру Путину, что средняя продолжительность жизни в Москве приблизилась к 80 годам. В 2024 году она составила 79,5 года, сообщается на сайте Кремля.

Столица развивается в области социального обеспечения и социальной инфраструктуры. Власти реализуют амбициозные проекты.

Как отметил Собянин, в Москве в этом году заканчивают программу реконструкции поликлиник. Уже преобразились почти 350 медучреждений. Также в городе предстоит построить около 1 млн кв. м новых стационаров и примерно столько же реконструировать.

Кроме того, в Москве выполняют задачу президента по распространению на другие регионы сервисов с искусственным интеллектом по обработке снимков, которые развивались в столице.

Благодаря развитию экономики, здравоохранения, ЗОЖ в столице, как отметил мэр, «приблизились по ожидаемой продолжительности жизни к 80 годам». Собянин назвал это «хорошим европейским результатом».

Во время рабочей встречи Путин и Собянин обсудили также развитие экономики Москвы. Градоначальник рассказал об основных итогах промышленного и экономического развития столицы.