В Кремле обсудили развитие экономики Москвы

В Кремле прошла рабочая встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным. На встрече градоначальник рассказал об основных итогах промышленного и экономического развития столицы, говорится на официальном портале мэра Москвы.

На сегодняшний день столица активно развивает промышленность и строительный сектор, модернизирует поликлиники, стационары, школы и систему среднего профессионального образования, помогает городам-побратимам — Донецку и Луганску.

«Несмотря на все объективные трудности, — а объективные трудности у нас всегда есть, — даже в нынешней непростой ситуации, может быть, как раз нам иногда ее не хватает, чтобы демонстрировать такие хорошие итоги работы. За последний год экономика приросла на 5,5%, а вообще за шесть лет, во время и пандемии, и санкций и так далее, экономика Москвы выросла на четверть. Это неплохая динамика», — уточнил Сергей Собянин.

В прошлом году экономика города показала хорошие темпы роста основных показателей. Так, по объему валового регионального продукта (ВРП) столица входит в тройку крупнейших городских экономик мира, занимая второе место между Нью-Йорком и Шанхаем.

Помимо этого, за 6 лет экономика Москвы выросла на 26,9%, а обрабатывающая промышленность увеличилась почти в три раза в сопоставимых ценах.

В департаменте инвестиционной и промышленной политики столицы добавили, что промышленность города успешно адаптировалась к условиям санкционного давления и продолжает уверенно расти, в первую очередь за счет приоритетных высокотехнологичных отраслей. Среди них — фармацевтика, электроника, электромобилестроение, ИТ, телеком и пищевая промышленность.

Также известно, что в прошлом году индекс промышленного производства обрабатывающей промышленности в Москве составил 117,8%. В этом году положительная динамика сохраняется — по итогам января — февраля индекс промышленного производства обрабатывающих отраслей вырос на 9%.

«Динамичное развитие экономики Москвы — это результат грамотной политики города. Сегодня в Москве реализуется новый этап промышленного развития — стимулирование высокотехнологичных производств, которые замещают импортные поставки и создают новые рабочие места для москвичей. Кроме того, грамотная градостроительная политика, которая вписывает современную, экологически безопасную промышленность в городскую ткань, создает условия для роста капитализации городской недвижимости и основу для увеличения бюджета города. Все это в совокупности позволяет реализовывать в Москве масштабные социальные программы и создавать комфортные условия для жизни и работы горожан», — поделилась президент Фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева.

На данный момент в столице фунционирует свыше 4,5 тыс. предприятий, выпускающих широкий перечень востребованной и критически значимой продукции. Ежегодно открывается около 150 новых технологичных компаний. В минувшем году в динамично развивающемся высокотехнологичном промышленном секторе — микроэлектронике, фармацевтике, авиа- и станкостроении, а также в других отраслях — создали 13,5 тыс. новых рабочих мест.