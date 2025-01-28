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Среднемесячная температура января в Москве впервые будет положительной

Среднемесячная температура воздуха в Москве в январе в первый раз будет положительной. Первый месяц 2025 года стал самым жарким в истории метеонаблюдений, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

На текущей неделе будет рекордно тепло. Это окажет влияние и на среднемесячную температуру.

«Нынешний январь будет самым теплым за весь период наблюдений», — отметил Вильфанд.

Прошлый рекорд был поставлен в январе 2020 года. Тогда среднемесячная температура в Москве составляла ноль градусов. В 2025 года она стала положительной.

27 января в Московском регионе установили три новых рекорда тепла.