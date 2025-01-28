Среднемесячная температура января в Москве впервые будет положительной
Фото - © РИА Новости
Среднемесячная температура воздуха в Москве в январе в первый раз будет положительной. Первый месяц 2025 года стал самым жарким в истории метеонаблюдений, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
На текущей неделе будет рекордно тепло. Это окажет влияние и на среднемесячную температуру.
«Нынешний январь будет самым теплым за весь период наблюдений», — отметил Вильфанд.
Прошлый рекорд был поставлен в январе 2020 года. Тогда среднемесячная температура в Москве составляла ноль градусов. В 2025 года она стала положительной.
27 января в Московском регионе установили три новых рекорда тепла.