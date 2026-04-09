Спрос на книги о космосе вырос на 83% перед 12 апреля

Литрес зафиксировал пик интереса к книгам о космосе с 9 марта по 8 апреля

Книжный сервис «Литрес» сообщил о резком росте интереса к литературе о космосе в преддверии Дня космонавтики. С 9 марта по 8 апреля спрос увеличился на 83%, пишет Сноб .

Аналитики сравнили данные с предыдущим периодом — с 9 февраля по 8 марта. Наибольшей популярностью пользовались нон-фикшн-книги о реальном опыте космонавтов и истории освоения космоса.

Лидером стала аудиокнига Криса Хэдфилда «Руководство астронавта по жизни на Земле. Чему научили меня 4000 часов на орбите». Автор провел в космосе более 4000 часов. Второе место заняла аудиоверсия книги Стивена Уокера «Первый: Новая история Гагарина и космической гонки». В тройку также вошла «Голубая точка. Космическое будущее человечества» Карла Сагана.

Топ-5 замкнули текстовые версии книг Уокера и Хэдфилда. Дополнительно сервис отметил рост интереса к смежным темам: выручка от продаж книг по астрономии увеличилась на 20%, а по литературе о космосе в целом — на 15%.

