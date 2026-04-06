Способ уйти от проблем: кто потенциальный «клиент» постигровой депрессии

Постигровая депрессия может возникнуть из-за того, что человек воспринимает и проживает виртуальный опыт как реальный. Ведь здесь он не зритель, а полноценный участник: игрок принимает решения, выстраивает отношения с персонажами и проживает целую жизнь от начала до конца, рассказал РИАМО практический психолог Александр Зудин.

«Мозг воспринимает этот опыт как реальный — со всеми эмоциями, привязанностями и смыслами. Когда игра заканчивается, он фиксирует потерю — так же, как при реальном расставании или завершении важного жизненного этапа. Резкое исчезновение дофамина, который активно вырабатывался в процессе, усиливает ощущение пустоты и апатии», — объясняет Зудин.

По его словам, чем сильнее была история, тем глубже погружение и тем болезненнее выход. Некоторые игры намеренно строятся так, чтобы создавать максимальную эмоциональную привязанность. Это напрямую влияет на интенсивность переживаний после финала. В итоге человек сталкивается не просто со скукой, а с настоящим психологическим послевкусием завершенного опыта.

В группе риска также те, кто использует игры как способ уйти от реальных проблем — одиночества, стресса, неудовлетворенности жизнью. Чем сильнее виртуальный мир компенсирует нехватку реального, тем болезненнее расставание с ним. Уязвимы и люди с низкой стрессоустойчивостью, которым в целом сложно переживать любые окончания и переходы. Подростки и молодые люди попадают в эту категорию чаще.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.