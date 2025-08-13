сегодня в 21:37

Спортивный комментатор Борис Скрипко скончался на 79-м году жизни

Известный советский и российский спортивный комментатор Борис Скрипко скончался в возрасте 78 лет, сообщает ТАСС .

«Причина — онкологическое заболевание. В последнее время комментатор находился в больнице», — заявил собеседник агентства.

Борис Сергеевич родился в 1946 году. С 1979 года он начал работу на телевидении, в том числе комментировал Олимпиаду-80 в Москве. Всего комментатор работал на 11 Олимпийских играх.

В последние годы Скрипко комментировал бокс на телеканале «Матч ТВ». Телеканал выразил соболезнования родным и близким усопшего.

Ранее стало известно, что 47-летний российский спортивный комментатор Александр Гришин трагически погиб в результате несчастного случая на железной дороге. В последние годы Гришин работал на Первом канале, а впервые на телевидение устроился в 2002 году.