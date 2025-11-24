Спортивные рекорды, творчество и семейное веселье пройдет Раменском парке 29 и 30 ноября

В субботу, 29 ноября, с 9:00 до 10:00 еженедельная дружеская пробежка на 5 км — «5 верст». Место: велолыжероллерная трасса.

С 14:45 до 15:20 пройдут веселые старты для детей. Место: детская велотрасса. «Веселые старты» — это динамичные эстафеты и увлекательные игры, где каждый ребенок сможет проявить свою ловкость, скорость и смекалку.

С 15:20 до 15:55 — подвижные игры для детей. Место: детская велотрасса. После стартов ребят ждут разнообразные подвижные игры, которые помогут выплеснуть энергию, развить координацию и просто здорово провести время в компании сверстников под присмотром опытных аниматоров.

С 16:00 до 16:30 состоится творческий мастер-класс «Мастерим своими руками». Место: творческая мастерская. На этом мастер-классе дети смогут создать уникальные поделки и сувениры, используя различные материалы и техники.

С 17:00 до 18:00 — ретротанцы. Место: площадка «Лира». Это отличный способ отдохнуть душой и телом, пообщаться и окунуться в ностальгию.

В воскресенье, 30 ноября, с 13:50 до 14:25 — спортивная игровая программа «Мама, ты чемпион!».

С 14:25 до 15:00 — анимационная детская программа. Детей ждет интерактивное шоу с любимыми персонажами, мыльными пузырями, веселыми танцами и увлекательными загадками, которые подарят им искренние улыбки и радостные воспоминания.

С 15:00 до 15:30 — творческий мастер-класс «Мамочка, моя любимая!». Специальный мастер-класс, посвященный нашим дорогим мамам! Дети смогут своими руками создать трогательный подарок или открытку, вложив в нее всю свою любовь и благодарность.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.