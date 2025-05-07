Сотрудников спецполка полиции, которые станут дежурить на параде в Москве 9 мая, впервые обязали иметь при себе противогазы и аптечки, утверждает Baza со ссылкой на источники. По данным канала, в полку также прошли внеплановые проверки состояния этих средств индивидуальной защиты.

Утверждается, что полицейским, которым в День Победы предстоит работать в центре столицы, приказали иметь противогазы при себе, а не оставлять их «лежать в автобусе». Кроме того, каждого из сотрудников спецполка обязали дежурить с «поясной аптечкой», пишет издание.

По информации источников, ранее к полицейским таких требований не выдвигалось.

На этой неделе в Москве также могут ограничивать доступ в интернет из-за обеспечения безопасности мероприятий, приуроченных к 9 Мая.

Парад по случаю 80-летия Великой Победы состоится на Красной площади. Начало — 9 мая в 10:00 по московскому времени.