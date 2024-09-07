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Спецназ «Ахмат» уничтожил в Курской области два танка и два миномета ВСУ

Спецназ «Ахмат» уничтожил два танка и два миномета ВСУ в Курской области, сообщил командир подразделения, замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале .

Также спецназу удалось ликвидировать один автотранспорт, одну артиллерийскую установку и два дрона. По его словам, уничтожены дроны «Лелека» и «Баба-яга».

Ранее Алаудинов рассказал, как на курском направлении работают сразу 3 подразделения, в том числе спецназ «Ахмат», которые активно выжигают ВСУ в российском регионе.