Специальную программу для семей участников СВО проведут на Тверском бульваре

Мероприятие будет проходить со вторника по пятницу с 14:00 до 16:30 на Тверском бульваре. Гости смогут побывать на творческих мастер-классах в архитектурном цеху и в дизайн-студии, а также поучаствовать в играх и в дегустации чая.

Во вторник с 14:00 до 15:00 проведут спортивные игры на свежем воздухе. Также члены семей участников СВО смогут побывать в арт-студии под открытым небом. В 15:00 на площадке откроется архитектурный цех. В 16:00 здесь каждый день будет проходить дегустация чая.

В среду в 14:00 гости смогут сыграть в настольные игры на свежем воздухе. Также на площадке волонтеры проведут викторины. В 15:00 откроется дизайн-студия, где гостям предложат смастерить интересные вещи своими руками.

В четверг на Тверском бульваре опытные преподаватели на открытом воздухе обучают посетителей классическим и современным танцам. А в пятницу с 14:00 начнутся гонки на радиоуправляемых болидах.

Также локация оснащена детским бассейном с шарами, балансиром, керпланком и кульбутто, а в лаунж-зоне обустроены места для отдыха с DJ-сетами.

Крупнейший столичный форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» — главное событие этого летнего сезона. Оно охватило каждый уголок мегаполиса. Большое количество мероприятий проходит на Тверском бульваре.