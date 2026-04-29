Специалисты реконструируют стадион «Русич» в Орехово-Зуевском округе

После обновления стадион станет современным спортивным комплексом для проведения матчей и занятий в секциях. Здесь уложат искусственное футбольное поле, обустроят беговые дорожки, площадки для прыжков, а также зоны для баскетбола и волейбола. В зимний период поле можно будет использовать как ледовую площадку.

Для спортсменов и посетителей откроют раздевалки, тренажерный зал и помещения для секций. Обновленные трибуны с навесом будут рассчитаны на 1 тыс. зрителей.

Инспекторы стройнадзора проверили ход работ и зафиксировали завершение устройства котлована и фундамента. Сейчас ведется строительство нового административно-бытового корпуса. Сдать объект планируют во II квартале 2027 года. Реконструкция проходит по госпрограмме Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Застройщиком выступает ГКУ МО «Дирекция заказчика капитального строительства».

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.