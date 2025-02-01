Специалистов лифтового хозяйства Подмосковья поздравили с профессиональным праздником

Заместитель председателя правительства Московской области, министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов поздравил специалистов отрасли лифтового хозяйства с профессиональным праздником. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

От эффективного и ответственного выполнения работниками лифтового хозяйства своих обязанностей напрямую зависит уровень комфорта и безопасность граждан. Именно эти специалисты обеспечивают бесперебойную работу системы управления, которая включает как приборы внутри кабины лифта, так и за ее пределами.

«Сегодня эта отрасль заслуживает особого внимания. На территории региона более 53 тыс. МКД, 25% из которых оборудована лифтами. В первую очередь обязанность по контролю за их исправной работой возложена на управляющие организации. В современном мире производители ежедневно презентуют новые инновационные решения и модели лифтов, поэтому их обслуживание должно быть соответсвующим. Вместе с тем и сотрудникам необходимо обладать уровнем квалификации, а также поддерживать его путем регулярного обучения», — отметил Мурашов.

Сотрудники лифтового хозяйства ежедневно выполняют работу по обеспечению исправного функционирования оборудования, в том числе работоспособности подъемника, безопасной эвакуации пассажиров в случае необходимости и устранению неисправностей в работе лифта.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.