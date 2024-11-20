Специалист «Молодежи Москвы» провел для студентов Егорьевска тренинг по борьбе со стрессом

Специалист по проведению психологических мероприятий онлайн-платформы «Молодежь Москвы» Шахзод Ахмадов провел тренинг для студентов егорьевского Колледжа педагогики и искусства. Он рассказал и показал студентам способы борьбы со стрессом. Об этом рассказали в социальных сетях учебного заведения.

В жизни каждого из нас бывают моменты, когда мы чувствуем себя потерянными, опустошенными, раздражительными или уставшими. Путь к личностному росту и внутренней гармонии начинается здесь и сейчас.

Студенты пробовали техники дыхания, прогрессивную мышечную релаксацию, разбирали рефрейминг и доводили стресс до абсурда. Кроме этого, они рассмотрели круг влияния, круг забот и выход из эмоций.

Затем ребята обсудили стратегии управления стрессом и научились практическим приемам организации времени. Как считают педагоги Колледжа, в будущем это позволит им находить баланс между учёбой и отдыхом. Обсуждение и обмен опытом стали важной частью тренинга.

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