Спасшего ребенка в Петербурге дворника наградили знаком отличия

Дворнику, который спас выпавшего из окна седьмого этажа ребенка в Санкт-Петербурге, вручили знак отличия «За доблесть в спасении», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства города.

Церемонию награждения в Смольном посетил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он лично вручил специалисту ручного труда Хайрулло Ибадуллаеву знак отличия и поблагодарил его за самоотверженный поступок.

«Хотел бы поблагодарить вас за ваш поступок — он действительно мужской. Вы не думали о себе. Сами пострадали, но спасли жизнь ребенку», — сказал Беглов.

В правительстве города отметили, что мужчине присудили награду «за мужество и самоотверженность, проявленные при спасении ребенка». Также дворнику вручили памятные часы в подарок от губернатора.

22 февраля в Санкт-Петербурге маленький мальчик, за которым не усмотрела мать, выпал из окна квартиры на седьмом этаже. Дворник поймал его, смягчив силу удара при падении, и фактически спас жизнь ребенку.

Сейчас пострадавший мальчик находится в реанимационном отделении. В ходе спасения ребенка дворник тоже пострадал — получил травму руки. Сейчас он чувствует себя хорошо, хотя есть небольшая боль.

Также ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что дворник будет удостоен премии имени Тиграна Кеосаяна и получит один миллион рублей.

