«Болят ноги и живот»: как себя чувствует спасший ребенка в Петербурге дворник
Дворник Хайрулло Ибадуллаев, который поймал выпавшего из окна седьмого этажа ребенка в Санкт-Петербурге, рассказал о самочувствии, сообщает ТАСС.
Мужчина своим телом смягчил силу удара при падении и фактически спас жизнь ребенку. Врачи госпитализировали мальчика в реанимационное отделение.
Как рассказал дворник, он чувствует себя хорошо, хотя есть небольшая боль.
«У меня все в порядке, сейчас еду в клинику, чтобы проверить руку, немного болят еще ноги и живот. Буду пока лечиться, если все будет хорошо, то продолжу работать. У меня большая семья, поэтому нужно зарабатывать», — поделился Ибадуллаев.
При этом в больнице мужчине отказали в бесплатной помощи, поэтому лечение будет платным. Оплату пообещали в генеральном консульстве Республики Узбекистан.
Дворник также добавил, что в момент спасения не думал о возможных травмах, так как мысли были только про ребенка. От своего поступка он ничего не ждал, а лишь хотел помочь.
