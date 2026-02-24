«Болят ноги и живот»: как себя чувствует спасший ребенка в Петербурге дворник

У спасшего жизнь ребенку в Петербурге дворника болят ноги и живот

Дворник Хайрулло Ибадуллаев, который поймал выпавшего из окна седьмого этажа ребенка в Санкт-Петербурге, рассказал о самочувствии, сообщает ТАСС .

Мужчина своим телом смягчил силу удара при падении и фактически спас жизнь ребенку. Врачи госпитализировали мальчика в реанимационное отделение.

Как рассказал дворник, он чувствует себя хорошо, хотя есть небольшая боль.

«У меня все в порядке, сейчас еду в клинику, чтобы проверить руку, немного болят еще ноги и живот. Буду пока лечиться, если все будет хорошо, то продолжу работать. У меня большая семья, поэтому нужно зарабатывать», — поделился Ибадуллаев.

При этом в больнице мужчине отказали в бесплатной помощи, поэтому лечение будет платным. Оплату пообещали в генеральном консульстве Республики Узбекистан.

Дворник также добавил, что в момент спасения не думал о возможных травмах, так как мысли были только про ребенка. От своего поступка он ничего не ждал, а лишь хотел помочь.

