Спасенная в Крыму кошка Муся может не вернуться в «Ласточкино гнездо»

Животное, которое спасли после падения со скалы на территории «Ласточкиного гнезда», практически закончило лечение. На этой неделе у кошки снова возьмут анализы, чтобы решить, когда ее можно будет выписать и что с ней будет дальше.

Сейчас Муся находится на специальной диете, но не всегда ее придерживается. Ей дают в основном лечебный корм, однако иногда его приходится мешать с паштетом.

Ветеринар Светлана Власенко рассказала, что, если анализы останутся плохими, Мусе нельзя будет жить на улице на территории «Ласточкиного гнезда». Ей понадобится уход, лечение и постоянный контроль за состоянием.

Многие люди, не только в Крыму, но и по всей России, беспокоятся о дальнейшей судьбе Муси. Ветеринару часто пишут и спрашивают, где кошка сейчас и можно ли взять ее к себе домой.