Спасатели возобновили поиски семьи Усольцевых под Красноярском после перерыва

Спасатели возобновили поиски семьи Усольцевых, пропавших осенью 2025 года во время похода в Партизанском районе Красноярского края, сообщает ТАСС .

В поисках будут задействованы 5 человек и 4 единицы техники отряда.

64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя жена Ирина и пятилетняя дочь Арина пропали 28 сентября во время похода на Кутурчинское Белогорье. Семью до сих пор не нашли.

Пропавшую в тайге в Красноярском крае семью Усольцевых могли убить браконьеры. В таком случае найти их тела не получится, заявил экс-спасатель, альпинист Юрий Раилко, участвовавший в их поисках.

