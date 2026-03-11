Спасатели сообщили, когда возобновят поиски пропавшей семьи Усольцевых

Активные поиски семьи Усольцевых, пропавшей в красноярской тайге, могут возобновиться после новой заявки от следствия. Об этом рассказали в КГКУ «Спасатель», сообщает РИА Новости .

Как пояснили в учреждении, предыдущие заявки от правоохранителей уже полностью отработаны, в том числе с привлечением поисковых собак. Дальнейшие выезды возможны только после того, как следственные органы укажут новые районы для обследования.

«Когда они (следствие — ред.) сами придут и скажут, что надо (отработать — ред.) здесь, определенное место, мы поедем», — заявили в КГКУ «Спасатель».

Ранее в Следственном комитете опровергли информацию о том, что семью обнаружили. Усольцевых, пропавших 28 сентября 2025 года, до сих пор ищут.

