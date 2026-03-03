Семью Усольцевых до сих пор не нашли в Красноярском крае

Пропавшую в тайге Красноярского края семью Усольцевых до сих пор не обнаружили, вопреки публикациям в СМИ. Об этом NGS24.ru рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

Материал о якобы обнаруженной 3 марта семье опубликовало СМИ aif.ru. Там появилась публикация с заголовком «Усольцевых нашли!». В ней приводится цитата одной из пользовательниц чата в социальных сетях, где обсуждают пропажу.

Женщина заявляла, что трупы семьи обнаружили в шурфе — вертикальном отверстии в горе. Сначала другие участники чата якобы не поверили в информацию, но потом подумали, что сработала фотоловушка, обнаружившая животное, которое пришло поесть. Люди подумали, что трапезничать обитатель тайги планировал телами семьи.

Журналисты допустили, что, вероятно, сообщения — злая шутка. Они также добавили, что нет информации о состоянии Усольцевых и том, какими их нашли — живыми или мертвыми.

В Следственном комитете опровергли информацию о том, что семью обнаружили. Усольцевых до сих пор ищут.

Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь пошли в поход в Партизанском районе Красноярского края 28 сентября 2025 года. С тех пор их разыскивают волонтеры и правоохранители. Основная версия случившегося — несчастный случай.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.