Спасатели Щелкова провели мастер-класс по спасению утопающих

18 марта в плавательном центре «Нептун» спасатели центра гражданской защиты городского округа Щелково провели учебное занятие по спасению утопающих. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Занятие началось с теоретической части: спасатели подробно рассказали о различных способах спасения людей, терпящих бедствие на воде. Особое внимание было уделено правилам приближения к утопающему, способам его захвата и транспортировки к берегу. Были продемонстрированы основные приемы освобождения от захватов утопающего, находящегося в панике. Слушатели активно задавали вопросы, уточняя детали и нюансы каждого метода.

Практическая часть занятия прошла непосредственно в бассейне. Спасатели продемонстрировали технику спасения с использованием спасательного круга, веревки и других подручных средств. Обучающиеся учились быстро и эффективно реагировать на внезапно возникшую опасность, правильно оценивать ситуацию и выбирать наиболее подходящий способ спасения.

Кроме того, спасатели напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности на воде, особенно в период весеннего паводка и летнего купального сезона. Они предостерегли от купания в необорудованных местах, от употребления алкоголя перед купанием и от переоценки своих сил при плавании на большие расстояния. Спасатели обратили внимание на то, что даже опытные пловцы должны быть осторожны и не пренебрегать элементарными правилами безопасности.

В завершение занятия спасатели ответили на все вопросы участников и призвали их к ответственности и бдительности на водных объектах. Было отмечено, что умение спасать утопающих — это важный навык, который может спасти чью-то жизнь. Подобные учебные занятия планируется проводить регулярно для повышения готовности спасателей и населения к чрезвычайным ситуациям на воде.

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