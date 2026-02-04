Спасатели нашли заблудившегося в пещерах Подмосковья 21-летнего парня

Утром 4 февраля 21-летний молодой человек отправился на экскурсию в подмосковные пещеры в районе Подольска и без вести пропал. Спасатели нашли молодого человека живым, сообщает Telegram-канал «112» .

Предварительно известно, что тревогу забил отец 21-летнего парня. Мужчина начал беспокоиться, что сын не вернулся домой. Известно, что молодой человек зашел в пещеру, отметился в «журнале входа», но не смог найти выход, хотя постоянно бродил рядом с ним.

Обратившийся за помощью мужчина рассказал спасателям, что часто ходил в каменоломни вместе с сыном, но сегодня парень отправился туда один.

По данным «МК: срочные новости», молодой человек спустился в пещеру в составе группы, но в какой-то момент отбился от нее и заблудился. Под землей он находился восемь часов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.