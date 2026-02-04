21-летний парень пропал в пещерах Подмосковья

сегодня в 22:04

Экстренные службы Подмосковья проводят поисковую операцию в районе Подольска, где в пещерах пропал 21-летний парень. Спасатели выдвинулись к месту происшествия после поступившего сигнала о пропавшем человеке, сообщает Telegram-канал «112» .

Предварительно известно, что утром 4 февраля 21-летний молодой человек отправился к известному туристическому объекту — «Девятовским каменоломням».

Юноша вошел на территорию пещер, после чего с ним прервалась всякая связь. Домой он так и не вернулся, что вызвало тревогу у близких.

В настоящий момент на месте работают сотрудники экстренных служб. Они ведут активные поиски пропавшего в подземных лабиринтах.

