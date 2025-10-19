Спасатели эвакуировали тело гражданина Коста-Рики, погибшего на Эльбрусе

Спасатели эвакуировали тело гражданина Коста-Рики, который погиб на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии, его передали правоохранительным органам, сообщает РИА Новости .

«Спасатели МЧС России эвакуировали тело туриста на поляну Азау и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

В Кабардино-Балкарии на склоне горы Эльбрус погиб гражданин Коста-Рики. О смерти человека сообщил гид.

Предварительно известно, что гид сообщил о трагедии, произошедшей на отметке 5,2 тыс. м.

