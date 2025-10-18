На Эльбрусе снова смерть: погиб гражданин Коста-Рики

сегодня в 20:10

В Кабардино-Балкарии на склоне горы Эльбрус погиб гражданин Коста-Рики. О смерти человека сообщил гид, пишет SHOT .

Предварительно известно, что гид сообщил о трагедии, произошедшей на отметке 5,2 тыс. м.

В настоящее время мужчина занимается транспортировкой тела погибшего, привязав его к себе, вниз по склону.

Спасательная группа выдвинулась к месту происшествия. Обстоятельства смерти устанавливаются.

В начале сентября 2025 года стало известно, что на Эльбрусе погиб турист из Белоруссии. Тело мужчины обнаружили в районе водопада Терскол на высоте 2,8 тыс. м.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.