Пропавший белорусский турист найден мертвым на Эльбрусе

сегодня в 10:23

Тело белорусского альпиниста, пропавшего в среду на Эльбрусе, обнаружили в районе водопада Терскол на высоте 2800 метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике.

«По состоянию на 09:10 поисковые работы в Эльбрусском районе завершены», — говорится в сообщении.

Тело погибшего альпиниста передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов.

К поискам были привлечены 19 специалисты Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России и спасатели из цента «Лидер».

О пропавшем туристе из Белоруссии стало известно накануне. Альпинист планировал подняться на горную вершину Терсколак в юго-восточном отроге Эльбруса. При этом свой поход альпинист не зарегистрировал.