Пропавший белорусский турист найден мертвым на Эльбрусе
Фото - © Константин Лабунский / Фотобанк Лори
Тело белорусского альпиниста, пропавшего в среду на Эльбрусе, обнаружили в районе водопада Терскол на высоте 2800 метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике.
«По состоянию на 09:10 поисковые работы в Эльбрусском районе завершены», — говорится в сообщении.
Тело погибшего альпиниста передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов.
К поискам были привлечены 19 специалисты Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России и спасатели из цента «Лидер».
О пропавшем туристе из Белоруссии стало известно накануне. Альпинист планировал подняться на горную вершину Терсколак в юго-восточном отроге Эльбруса. При этом свой поход альпинист не зарегистрировал.