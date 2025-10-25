Спасатель считает, что пропавшая семья Усольцевых может быть жива

Как отметил спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев, таинственно исчезнувшая в тайге Красноярского края семья Усольцевых с маленькой дочкой может быть жива, сообщает aif.ru .

«Я думаю, что обстоятельства, при которых они могут быть живы и здоровы, если они ушли куда-то и не хотят ни с кем связываться», — сказал Киселев.

Он напомнил историю о старообрядцах, которые уходили в тайгу и о них никто не знал. Также спасатель назвал это самой прекрасной версией случившегося.

Усольцевы пропали в красноярской тайге 28 сентября. В последний раз их видели в районе скалистой местности. С тех пор выдвинуто много версий, куда пропала целая семья. Предварительно, Усольцевы погибли из-за несчастного случая.

Речь идет о 64-летнем Сергее, 48-летней Ирине и их пятилетней дочке Арине.

