Пропавшая под Красноярском семья могла выжить только если спряталась в пещере

Пропавшую семью Усольцевых не обнаружили в охотничьих домиках под Красноярском

Таинственно исчезнувшую в красноярской тайге семью Усольцевых не обнаружили в охотничьих домиках в тайге в Красноярском крае. Волонтеры осмотрели угодья и имущество под аренду, однако не нашли следов Ирины, Сергея, их пятилетней дочки Арины и собаки, сообщает SHOT .

Одна из главных версий случившегося — то, что Усольцевы погибли из-за несчастного случая. Вероятность того, что семье удалось спастись, практически нулевая.

Выжить 24 дня в горах, где температура воздуха падает до 15 градусов мороза и идет снег, без укрытия почти невозможно.

Единственное условие, при котором они могли спастись, — если укрылись в пещере. Также они должны были придумать способ согревать себя.

Усольцевы пропали в красноярской тайге 28 сентября. Они пошли в поход. В последний раз семью заметили, когда они двигались к горе Буратинка в Партизанском районе. В этой зоне расположены крупные скалы. Еще там есть большие перепады высот.

