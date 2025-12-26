Спас от убоя: лиса поселилась в квартире жителя Красногорска

сегодня в 12:11

Житель Красногорска спас лису от убоя и приютил у себя

Житель Красногорска спас лису и приютил ее у себя в доме. Животному грозила участь шубы, сообщает РЕН ТВ .

Жители ЖК на улице Заповедной увидели, как по подоконнику их соседа кто-то бегает. Оказалось, что это лиса.

Сам владелец животного объяснил, что спас пушистую две недели назад. Она содержалась на звероферме, ей грозила участь «стать шубой».

Мужчина успокоил соседей, сказав, что лиса бегает, потому что привыкла жить в тесной клетке. Ей нужно 1-2 месяца на адаптацию.

При этом мужчина уже оформил необходимые документы на лису, сделал ей прививки.

Ранее 200 мертвых животных нашли в ростовском приюте. Их на протяжении года, предположительно, содержали в плохих условиях.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.