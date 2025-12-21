Это просто ад: 200 мертвых животных нашли в ростовском приюте

сегодня в 17:33

200 трупов животных обнаружили в приюте для питомцев в Ростове-на-Дону

Волонтеры нашли трупы 200 животных в одном из приютов в Аксайском районе Ростова-на-Дону. Их на протяжении года, предположительно, содержали в плохих условиях, сообщает « Осторожно, новости ».

По словам волонтеров, везде в приюте лежат фекалии и мусор. Также там неприятно пахнет.

Волонтеры подчеркнули, что «кошки висят по дому через каждые пять сантиметров». Корм никто не съел. Лежанки, переноски, а также вакцины на сумму 300 тыс. рублей хранятся в гараже.

Зоозащитники подчеркнули, что в приюте обнаружили примерно 200 трупов кошек, енотов, собак, лис и белок. Спасти удалось только 16 питомцев.

На место происшествия отправился участковый. Также там находится следственная группа.

Приют принадлежит, предположительно, зоозащитнице Татьяне М. В прошлом она спасала бездомных животных. В группе приюта администратор отметила, что не знает подробности инцидента. Она пытается «понять, что случилось».

