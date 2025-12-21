Это просто ад: 200 мертвых животных нашли в ростовском приюте
Волонтеры нашли трупы 200 животных в одном из приютов в Аксайском районе Ростова-на-Дону. Их на протяжении года, предположительно, содержали в плохих условиях, сообщает «Осторожно, новости».
По словам волонтеров, везде в приюте лежат фекалии и мусор. Также там неприятно пахнет.
Волонтеры подчеркнули, что «кошки висят по дому через каждые пять сантиметров». Корм никто не съел. Лежанки, переноски, а также вакцины на сумму 300 тыс. рублей хранятся в гараже.
Зоозащитники подчеркнули, что в приюте обнаружили примерно 200 трупов кошек, енотов, собак, лис и белок. Спасти удалось только 16 питомцев.
На место происшествия отправился участковый. Также там находится следственная группа.
Приют принадлежит, предположительно, зоозащитнице Татьяне М. В прошлом она спасала бездомных животных. В группе приюта администратор отметила, что не знает подробности инцидента. Она пытается «понять, что случилось».
