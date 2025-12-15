Создан проект памятного видеоклипа на легендарную песню «Нежность»

Комитет международной патриотической акции «Улицы в лицах» инициировал создание памятного видеоклипа на легендарную песню «Нежность», написанную в 1965 году композитором Александрой Пахмутовой и поэтами Николаем Добронравовым и Сергеем Гребенниковым. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Создание памятного видеоклипа приурочено ко Дню Героев Отечества и призвано отдать дань уважения героям России, а также авторам бессмертных произведений, ставших символом эпохи. Песня «Нежность», изначально посвященная покорителям космоса, выступает связующим мостом между разными поколениями героев, чей подвиг служит примером мужества и преданности Родине.

В проекте приняли участие артисты, для которых тема патриотизма памяти особенно близка. Среди них – пианист, народный артист России Юрий Розум, лауреат международных конкурсов в области исполнительского искусства Харитон Руденко, Большой детский хор им. В.С. Попова под руководством Заслуженного артиста России Анатолия Кислякова, оркестр цента «Лидер» МЧС России под руководством военного дирижера подполковника Владимира Волкова.

В роли главного героя, вместе со своей супругой Лилией Алексеевной, принял участие легендарный советский космонавт, дважды Герой Советского Союза, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», награжденный тремя орденами Ленина, доктор технических наук, профессор Виктор Савиных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на торжественном мероприятии в доме правительства.

«Для меня большая честь и гордость видеть вас, общаться с вами. Всегда, во все времена под руководством неравнодушных, патриотичных, заботливых людей наше ветеранское движение было очень значимо для Подмосковья. В какой бы уголок области мы ни приезжали, везде заметна эта патриотическая нотка, вовлеченность наших детей, понимание, что сделали наши предки и то, что делают сегодня наши ребята на передовой», — высказался Воробьев.