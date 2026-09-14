Совместные тренировки помогают парам снижать бытовое напряжение
Ученые Университета Бригама Янга выяснили, что совместный спорт может укреплять отношения супругов, однако такой досуг выбирает лишь треть опрошенных пар, сообщает «Вечерняя Москва».
Совместная физическая активность может снижать бытовое напряжение и усиливать чувство команды, считают опрошенные изданием психологи. Во время тренировок у партнеров синхронизируются дыхание и сердечный ритм, а общая цель помогает воспринимать друг друга как союзников.
Психолог Екатерина Талапина пояснила, что спорт также влияет на гормональный фон, улучшает сон и самооценку. Однако похожий эффект способны дать и другие активные занятия: кулинарные курсы или настольные игры, если они создают общие цели, ритуалы и темы для разговора.
Клинический психолог Антон Коровин отметил, что совместные тренировки могут выбирать пары, которые уже умеют договариваться. При этом занятия способны стать регулятором напряжения и в сложных отношениях, но только если оба партнера занимаются добровольно. Принуждение к походам в зал может стать новым поводом для конфликтов.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.