Совместные тренировки помогают парам снижать бытовое напряжение

Ученые Университета Бригама Янга выяснили, что совместный спорт может укреплять отношения супругов, однако такой досуг выбирает лишь треть опрошенных пар, сообщает «Вечерняя Москва» .

Совместная физическая активность может снижать бытовое напряжение и усиливать чувство команды, считают опрошенные изданием психологи. Во время тренировок у партнеров синхронизируются дыхание и сердечный ритм, а общая цель помогает воспринимать друг друга как союзников.

Психолог Екатерина Талапина пояснила, что спорт также влияет на гормональный фон, улучшает сон и самооценку. Однако похожий эффект способны дать и другие активные занятия: кулинарные курсы или настольные игры, если они создают общие цели, ритуалы и темы для разговора.

Клинический психолог Антон Коровин отметил, что совместные тренировки могут выбирать пары, которые уже умеют договариваться. При этом занятия способны стать регулятором напряжения и в сложных отношениях, но только если оба партнера занимаются добровольно. Принуждение к походам в зал может стать новым поводом для конфликтов.

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