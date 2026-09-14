В школе «Горизонт» Воскресенска открыли музей военной спецоперации

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Школьный музей, посвященный специальной военной операции, открыли в школе «Горизонт» Воскресенска в рамках проекта «Историческая память» партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В школе «Горизонт» Воскресенска открыли музей, посвященный специальной военной операции. Мероприятие прошло в рамках народной программы и партийного проекта «Историческая память» партии «Единая Россия».

На открытии состоялись торжественная церемония и экскурсия по экспозиции. Школьники встретились с ветеранами и участниками специальной военной операции.

«Сохранение исторической памяти является одним из приоритетных направлений народной программы Единой России. Открытие музея — важный шаг в сохранении исторической памяти и патриотическом воспитании молодежи. Здесь собраны документы, фотографии и личные вещи, которые помогают школьникам лучше понять события современности и узнать о подвигах бойцов», — отметил председатель совета депутатов округа, член партии «Единая Россия» Сергей Матвиенко.

Экспозицию планируют пополнять материалами, которые передадут участники спецоперации, их семьи и жители округа. На базе музея будут проводить уроки мужества, тематические выставки и встречи с ветеранами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.