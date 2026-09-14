В Электростали прошел легкоатлетический пробег памяти Саввы Золотухи

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Более 240 спортсменов из Электростали, Москвы и других городов Подмосковья 13 сентября приняли участие в легкоатлетическом пробеге памяти Саввы Золотухи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Традиционный легкоатлетический пробег памяти Саввы Ивановича Золотухи состоялся 13 сентября в Электростали. В соревнованиях участвовали более 240 профессиональных спортсменов и любителей физической культуры из Электростали, Москвы и других городов Подмосковья.

Участники соревновались в 19 возрастных категориях. Для них подготовили дистанции протяженностью 2, 4, 6 и 10 км.

Торжественный старт пробегу дал глава городского округа Электросталь Филипп Ефанов. Савва Золотуха — Герой Социалистического Труда, почетный житель города, бывший директор Машиностроительного завода и энтузиаст спорта, по инициативе которого в Электростали появились многие спортивные объекты.

Пробег проводится уже четыре десятилетия. Традиция объединяет поколения, сохраняет историческую память и поддерживает интерес к здоровому образу жизни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.