В Долгопрудном МБУ «Благоустройство» получило новый дорожный пылесос

Фото - © Пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

сегодня в 18:42

МБУ «Благоустройство» в Долгопрудном ввело в эксплуатацию новый отечественный уборочный пылесос для очистки дорог, тротуаров, парковых аллей и узких проездов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новый отечественный уборочный пылесос пополнил парк МБУ «Благоустройство» в Долгопрудном. Машина прошла тестирование и вышла на уборку дорог и городских территорий.

Техника оснащена вакуумной системой, отличается компактностью, производительностью и маневренностью. Она сможет очищать дороги, пешеходные дорожки, парковые аллеи и узкие проезды в течение всего года.

«Мы провели запуск нового отечественного пылесоса, техника показала себя с лучших сторон: компактная, эффективная уборочная машина, оснащенная вакуумной системой», — сообщили в МБУ «Благоустройство».

Комбинация щеток и вакуума позволяет собирать мелкодисперсную пыль, которая при обычной уборке может подниматься в воздух и вновь оседать. Собранные отходы поступают в закрытый бункер, что предотвращает распространение пыли и неприятных запахов при транспортировке и хранении.

В эксплуатации МБУ «Благоустройство» находятся три пылесоса: один большой и два малых.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.