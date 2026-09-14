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Было страшно: россиянка сняла маму-паука с горой паучат в Таганроге

Россиянка Ольга разместила в своем блоге видео паучихи с кучей малышей, которыми она буквально облеплена. Ролик снят в Таганроге.

На видео показано, что паучата сидят на маме и полностью ее скрывают. Из-под них видны только ноги.

«Мать-паук и 1000 ее детей. Я впервые такое вижу, она очень быстро бегает. Было страшно», — подписала Ольга.

Комментаторы поддержали блогера и сказали, что увидеть такое никому не хочется.

«Фу, как нам уснуть теперь. Терпеть не могу этих тварей», — поделилась одна из подписчиц.

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