В Подольске отремонтируют старый корпус школы № 16 в 2027–2028 годах

Глава Подольска Григорий Артамонов на встрече с педагогами обсудил капремонт старого корпуса школы № 16, благоустройство Славянского бульвара и Симферопольской аллеи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов вместе с коллегами встретился с педагогами. Участники обсудили вопросы, связанные с условиями работы школ и развитием городской среды.

Старый корпус школы № 16 на улице Народной, построенный в 1953 году, включат в государственную программу капитального ремонта на 2027–2028 годы. Открытие пристройки в 2026 году улучшило условия для учеников, однако основное здание также нуждается в обновлении.

Для Славянского бульвара в микрорайоне Силикатная-2 подготовили архитектурно-планировочную концепцию, провели обсуждения и получили положительное заключение экспертного совета. Документы готовят к рассмотрению научно-техническим советом при министерстве благоустройства Московской области. Основные работы планируют начать в 2027 году.

Симферопольскую аллею в Климовске также включили в государственную программу. Сейчас готовят документы для разработки концепции и проекта благоустройства.

«Такие встречи — это способ предметно обсудить важные для людей вопросы с ответственными специалистами и определить дальнейшие шаги. Продолжим эту работу дальше — непосредственно на местах, в открытом диалоге», — прокомментировал Григорий Артамонов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.