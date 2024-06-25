Совбез РФ назвал «сотрясанием воздуха» ордеры на арест Шойгу и Герасимова

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Совбез РФ: ордеры МУС на аресты Шойгу и Герасимова юридически ничтожны

Совет Безопасности РФ назвал «сотрясанием воздуха» ордеры Международного уголовного суда (МУС), выданные на арест начальника Генштаба Валерия Герасимова и экс-министра обороны, секретаря Совбеза Сергея Шойгу. В пресс-службе аппарата СБ напомнили, что юрисдикция МУС не распространяется на Россию, сообщает «Царьград» .

Решение досудебной палаты МУС ничтожно с юридической точки зрения, указали в Совбезе. Международный уголовный суд пошел на выдачу новых ордеров «в рамках гибридной войны Запада против нашей страны», добавили представители аппарата.

«Это сотрясание воздуха, поскольку юрисдикция МУС не распространяется на Россию», — подчеркнули в Совбезе.

Досудебная палата МУС выдала ордеры на арест Шойгу и Герасимова 25 июня.

Юрисдикцию МУС не признают страны, где живет свыше половины населения Земли, в том числе Россия, США, Индия, Китай, Индонезия, Иран, Казахстан, Азербайджан и другие.